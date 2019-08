भूल मत करना

{"_id":"5d66bae38ebc3e01557e5437","slug":"ms-ahmed-bhul-mat-karna","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u0942\u0932 \u092e\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mein Jo Likh DunKuch Pantiyaan.Shayri Samajhne Ki Tum Bhul Mat Krna..Inhe Dil Me Sanjo Kr RkhnaDiary Me Rachne Ki Tum Bhul Mat Krna.Tum Inko Yaad Rkhna Aise JaiseKalmaah Pehla Yaad Hai Tumko..Kuch Pantiyon Me Kaise SunaunJo Sunani Baat Hai Tumko..Khissa Hai Yeh Kai Barson KaBs Aaj Ki Baat Samajhne Ki Tum Bhul Mat Krna..Mera Wakt Mere Haalaat Meri Khushyaan Mere ArmaanMere Apne Mere Sapne Meri Hasraten Meri BoliWo Har Ek Jinse Thi Jan PehchaanKai Arson Se Khilaaf Hain MereJo Fr Tum Aayi Batla Raha Hun MeinK Dil Ka Bojh Kam Ho JaayeMujhpe Taras Khaane Ki Tum Bhul Mat Karna..Gayi Jo Tum Toh Mar Jaunga MeinTumhari Yeh Baat Nikli Jhoothi..Dekho Naa…Ab Bhi Jinda HunPar Jindaaaa Samajhne Ki Tum Bhul Mat Krna.हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए