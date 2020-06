{"_id":"5e69e7518ebc3eeb62653206","slug":"monika-gupta-e","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0949\u0921 \u090f\u0902\u0921 \u0928\u0947\u091a\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

O God!O nature!Let me fly in my dream...Like the marvellous fly of birds,Let me think deeply about nature...The lovable part of nature,Let me shine over the sky...Give me energy to lighten over the world....O God!O nature!