वो क्रश याद है ना

{"_id":"5dbef0048ebc3e015d44e746","slug":"mohit-sharma-woh-crush-yaad-hai-na","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u0915\u094d\u0930\u0936 \u092f\u093e\u0926 \u0939\u0948 \u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Woh Crush yaad hai na?Woh pehla ehsaas kisi Insaan ko chaahne ka,Woh tadap uske pass jaake usse baat krne kiWoh khushi uski ek jhalak dekhne kiAaye haaye, Din adhura sa lagta tha uske bina Hain na?Dhadkne bad jaati thi jab woh pass se gujartii thiAur jis din nahi aati thi na,Aisa lagtaa tha ki yrr apna aana bhi bekaar sa ho gyaBhai apni Bus chod kar, Use pehle bus mein baithnaAur use koi tedi nazar se bhi dekhe toh woh pkaa gyaAur woh saath ke bando ka Bhabhi-Bhabhi karke chidaanaHuss, woh use bematlb chahne ka junoon, us ehsaas ki baat hi kuch or thi yrr