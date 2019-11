{"_id":"5dd68ec08ebc3e54ec352e6e","slug":"mohd-shoeb-mohabbat-ki-shayri-1574342336660","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u092e\u094b\u0939\u092c\u094d\u092c\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Suna h tere khyalo m khoya rehta hu...Baho me teri yaad ko sanjoya rehta hu....Tu ek bar aker lipat ja mere dil se....Tera hu me or tera ban kr rehta hu...Shoyeb