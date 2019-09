{"_id":"5d7b48f38ebc3e017a210728","slug":"mohd-amin-destination","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0902\u091c\u093f\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jindagi ek raste si bn gyi heJis pr chal rahe he lekin manzil ki khabar hi nhi he,Sochta hu ki ruk kr poochh lu manzil ka Rasta,Lekin afshos Mera to kisi se vasta hi he..!