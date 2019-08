वो पहली मुलाकात

{"_id":"5d4706848ebc3e6caa3bba88","slug":"mohammad-shameem-wo-pehli-mulakat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo pfhli nazar jisne tujko dheka, haqekat hi thi nahi koi dhoka. Ankhen band kar tasouvur kiya, jaise mohabbat ka chala hai pehla jhonka. Itni maasoom thi itni dilkash thi tum, yoon hi thera reh gaye hamara kadam. Wo jo batein hui wo jo milna hua, jaise maasoom kadmo ka chalna hua. Hmne poori duniya banali tumhe, per sabo roj ab tak na milna hua. Tum mohabbat ki ek bangi hi to ho, yu bhi milkar kisi ka bichadna hua. Bas kasar reh gayi mere likhna me hi, neend ka aisa aankhon se judna hua.