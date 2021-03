{"_id":"605482c28ebc3ee64703b38e","slug":"mohammad-sarim-uske-shehar-mai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0948\u0921 \u0932\u0935","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Meri ankhon mai ab neend nahi hai,Jabse bichde hain koi sukun nahi hai,मेरी आँखों मै अब नींद नहीं है,जबसे बिछड़े हैं कोई सुकून नहीं है,Usey shikwa tha pehle mere thak kar so jane se,Ab jaag jaag kar thak jata hu magar wo nahi hai,उसे शिक़वा था पहले मेरे थक कर सो जाने से,अब जाग जाग कर थक जाता हूँ मगर वो नहीं है,Tum milo usse kabhi uske shehar mai,Batana usey mera wo kabse soya nahi hai,तुम मिलो उससे कभी उसके शहर मै,बताना उसे मेरा वो कबसे सोया नहीं है,Mai to mana lun usey ab bhi gar wo laut aaye,Usse kehna ke wo tujhse khafa nahi hai,मैं तो मना लूँ उसे अब भी गर वो लौट आये,उससे कहना के वो तुझसे ख़फ़ा नहीं है,Ab to sarim mere ansoun ko siyahi bana do,chahta hun kuch aisa likhna jo kabhi likha nahi hai,अब तो सारिम मेरे आंसूं को सियाही बना दो,चाहता हूँ कुछ ऐसा लिखना जो कभी लिखा नहीं है,