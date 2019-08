वो मुझे भूल गया था

{"_id":"5d59ab258ebc3e89a558c7b5","slug":"mithilesh-rai-wo-mujhe-bhool-gaya-tha","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u092e\u0941\u091d\u0947 \u092d\u0942\u0932 \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo mujhe bhool gaya thaPhir yaad usko kya hota thamere saath chalta thaTo manjil mera kya hota thaWo mere saath rota thagum hamara kya hota thaGaon ki hawaAam ka mausamUske saath tehelna kya hota thaPehli baarishJulfo si ghataUsko bhigona kya hota thaAnkho me kajalJhil samandardoob jana kya hota thaYu muskuranaKhwabo me anaBhool jana kya hota thaHontho ko bhigonaChoom lenaTera khush hona bhi kya hota thaSaath me jagnaTaaro ko taknaSuraj ka dhalna kya hota thaHawa ka behnaTera panchi ho janaTujhe yu achanak kya hota thaTera honaChain se sonaTeri baaho me kya hota thaWo mujhe bhool gya thaPhir yaad usko kya hota tha- - mithi