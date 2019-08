{"_id":"5d59aaa98ebc3e89e27376f7","slug":"mithilesh-rai-umeed","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mai khaaq ban raha hu,Iss umeed me ki kal suraj ban jaunga..Mai insaan ban rha hu,Iss umeed me ki kal insaan ban jaunga..Mai barish ho rha hu,Iss aas me ki kal dariyaa ho jaunga..Iss shaksiyat me bekar hu to koi baat nahi,Kal kuch aur ho jaungaMai kal kaam aaunga..- - mithi