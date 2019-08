{"_id":"5d59aa4f8ebc3e89ec3b6647","slug":"mithilesh-rai-tere-bin","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0947 \u092c\u093f\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tere bin jeena ab mumkin bhi nahiTere saath marna gawara bhi nahiTere saath rahu to waqt kaha haiTere bin waqt to jaise gujarta hi nahiMere naazm v ab bas sawaal haiMere dil ki toh tu sunta bhi nahiRaat katein hai vasl me tere hijr meEhsaan h tera dil dukhana thik v nahiMana ki akela hu tanha huPar chal rha hu dil abhi ruka bhi nahiTere tasveer se najre hatau to hatau kaiseDin to gujarta hai raat tanha gujarti hi nahi- - mithi- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए