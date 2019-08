सफर का वो चेहरा

{"_id":"5d59aa0d8ebc3e89d419a535","slug":"mithilesh-rai-safar-ka-wo-chehra-1566157325892","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092b\u0930 \u0915\u093e \u0935\u094b \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo baat kya haiJo kuch pal ko mere jehen me thiPar ab nahiRaat bhi to kal mere saath thiDekh suraj ko wo bhi nikal gyiSafar ka wo khubsoorat sa chehraAaj to saath hai abhiNa jane kab bichad jaye agle pal me kahiYaad to rahega ye chehraKaun jaane kaha mil jaye phir kahiMuskurati aankhein hontho pe kamalYe rail ki dhadkanUska bhi dhadkanKab goom ho jaye kahiPas baithi hai woNain takrate hai meriLamha bhar ko baat bhi huaAnkho se hi sahiAbhi to saath haiNajane kis pal ko nahi..- - mithi