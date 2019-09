जिंदगी तेरे लिए

{"_id":"5d7b8b7e8ebc3e93b147b90f","slug":"minakshi-parmar-jindgi-tere-liye","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0924\u0947\u0930\u0947 \u0932\u093f\u090f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

HAR GAYE HE, JINDGI SE THAK GAYE HE HAM,YE JINDGI AB TU HI BATA KYA KARE HAM,ARJU BAHUT HE JINE KI KHUSH HONE KI,KAMBAKT YE HALAT JINE HI NAHI DETE,JIT NE KA HOSLA ABHI BHI HE,YEKIN RAHE DIKHAI HI NAHI DETI,HAR GAYE HE JINDGI THAK GAYE HE HAM,GHAR JANE KI KHVAISH NAHI HOTI,GHARWALO KO HAMARI JARURAT NAHI HOTI,FIR BHI SHAM KO LOTNA PADTA HE,US GHAR ME JAHA KISI KO HAMARI JARURAT NAHI HOTI,NAKLI MUSKURAHAT KARTE HUE,HASTE RAHETE HE HAM,HOTHO KE PICHHE UDASI KO CHHUPA LETE HE HAM,CHAHE KITNE BHI HO GAM MUSKURA LETE HE HAM,YE JINDGI TUJESE HAR GAYE HE HAM,THAK GAYE HE HAM,FIR BHI CHAHERE PE KHUDARI OR MUSKURAHAT LIYE CHALTE JA RAHE HE HAM,YE JINDGI TU HAME THAKA SAKTI HE,HARA SAKTI HE,LEKIN FIR SE CHALNE SE ROK NAHI SAKTI.JINDGI TU AJIB HE PASAND NAHI HE FIR BHI JINE KI MAJBURI HE TU.