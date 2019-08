तुझे भुला न पाया

{"_id":"5d5fd34d8ebc3e6c5b48f8cb","slug":"md-aslam-tujhe-bhoola-na-paya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u091d\u0947 \u092d\u0941\u0932\u093e \u0928 \u092a\u093e\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Khamosh mere lab hai tere tamam falsafe bhoola kar,Phir bhi tujhe na bhoola paya tere tamam khat jala kar.Ye sard hawayein bhi tere naam ki bandagi karti rahi,Kaise bhula deta tujhe in hawao se apni sase chura kar.Tanha chand ko dekhta raha mai charag e hasrat bujha kar,Jaise andhere me shama jalti rahi parwane ko jalaa kar.Sard rato ki tanhai, Mere jism ki bistar se ruswayi,Nind nahi in_ankho me bin tujhe apne khawabo me bula kar.Apne dil e muztar ka kya haal likhu apni kalam se,Khat bhi likha tujhe tere naam ka khud ko mita kar- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए