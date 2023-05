ग़ज़ल

की लोगो को यकीन मुझपे कहा पड़ता है,

हमे भी इस बात से अब घंटा फर्क पड़ता हैं,



मैं कितना सही कितना ग़लत ये मै जानता हूँ,

उसे अपने से फुर्सत नहीं मेरे बारे में कहा पढ़ता हैं,



की जिसने भी मुझे थोड़ी जानने की कोसिस की,

जानने के बाद you are very funny कहता है,



की एक सख्स ने मुझे कतल करना चाहा अपने आँखो से,

और मेरी मुस्कुराहट देख कर बोला बता तू किधर रहता है,



की अक्सर वो सख्स नेकी करने वाला मजबूर है

जो समंदर के पास बैठा मगर प्यासा रहता है....

-अजमल

