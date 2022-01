Teri aankhe

Teri gehri aankho k samndar me

Doob jaane ki saza mili

Na tu bewafa mili

Na hi hume wafa mili,

Meri zindagi ki raaho me

Aane ka shukriya,

Tujhe teri manzil mili,

Na hume manzil mili,

Teri aankho k jalwo ne

Badhai thi dilo ki dhdkane,

Tere jaane k baad jaana

Na dil mila,na dhadkan mili,

Tu phir bhi khush hi hai

Tujhe kya koi fark hai

Hume to na hi gum mila tera

Na hi teri khushi mili,

Dil hi dil me reh gye hain

Dil k afsaane mere,

Par na hi tera waqt mila,

Na hi teri anjuman mili,



Manij sharma



