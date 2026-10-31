जितना मुनासिब है

पिता का न होना

उतना ही मुनासिब है

जितना मुनासिब है

जीवन में

न होना सूर्य का।



जीवन में

जितना मुनासिब है

जीवित होना

उतना ही मुनासिब है

होना मूल्य का।

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एक घंटा पहले