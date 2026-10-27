भूल जाओगे तो पूछेगा जमाना

चुप रहोगे तो सुन लेगा जमाना

इसलिए हमसे बात कर लेना

दिल में रखा जो दबाकर,है बताना

बस थोड़ा इंतजार कर लेना



ऐसे देखोगे तो समझेगा जमाना

इसलिए पलकों को तसल्ली देना

मेरी आँखों में जो लिखा है फसाना

झुकी आँखों से यार पढ़ लेना



दूर बैठोगे तो देखेगा जमाना

इसलिए जरा करीब आ जाना

दूरियां तो हैं बस एक बहाना

हाल नजरों से बयां कर लेना



भूल जाओगे तो पूछेगा जमाना

इसलिए हमको याद कर लेना

भूली बिसरी-सी बातों का पैमाना

फिर से दो चार बार भर लेना

-मंजू

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38 मिनट पहले