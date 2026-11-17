मैं क्या क्या न करता!!

मैं क्या क्या न करता!!



गर इक तू मेरा हो जाता, मैं क्या क्या न करता।

तू हामी तो भरता, मैं मरते मरते भी तेरे गांव आ जाता।



इक तू ही था जो मेरा न हो पाया।

सारी कायनात को अपना बना लिया।

मैं सोचता था कि कभी तो तुझ से मिलूंगा।

तूने तो अपने घर का पता ही बदल लिया।

मैं चाहता भी तो भी तेरा बुरा ना करता।

हर गम सह लेता, बस तू खुद से जुदा न करता।

गर इक तू मेरा हो जाता, मैं क्या क्या न करता।

तू हामी तो भरता, मैं मरते मरते भी तेरे गांव आ जाता।



मैं यूं ही खुद से खफा हो गया।

क्यूं एक बार भी नतीजा ना सोचा।।

ठीक है मैं हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहा हु..

तेरा तो क्या, किसी दुश्मन तक का मैने बुरा नहीं सोचा।

फहमी में ही जिंदगी गुजार दी कि हैं तुझे प्यार नहीं करता।

मैं तो वो था जो किसी की एक ना था सुनता।

जाने कौन सा ज़हर था तेरी नीयत में।

मैं कभी न मरता गर तू छू के जिंदा न करता।

गर इक तू मेरा हो जाता, मैं क्या क्या न करता।

तू हामी तो भरता, मैं मरते मरते भी तेरे गांव आ जाता।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले