सामाजिक कुरीतियां

Berojgari bani bimaari hai,yuvaao ko dasti jari haifel gaya hai bhrastaachaar,par kisne lee iski jimmevaari haiberozgari bani bimaari hai,yuvaao ko dasti jari haimaana desh me ho raha hai vikaas,chaand ko choone ki hamari fir se tayaari haipar dharti par naari kyu ghabra rhi hai,bhoorn hatyaaro, balaatkariyo se agar bach bhi gayi,to dehej ke liye sataai ja rhi hai,fir kahan surakshit naari hai.Berojgari bani bimaari haiyuvaao ko dasti jari haiaarakshan ke naam par,jaativaad me samaj ko bantna abhi bhi jaari hailekin unnati fir bhi nazar nahi arahi hai.padhe likhe berozgaaron ko dekh karmujhe mere bhavishye ki chinta sataa rhi hai.Berojgari bani bimaari hai,yuvaao ko dasti ja rhi hai.bhrastaachaar jativaad kam tha kya,jo pardoosan ne bhi entry maari haidilli NCR ki janta se pucho,saans lene me kyu ghabra rhi hai.Berojgari bani bimaari haiyuvaao ko dasti jaa rhi hai.hamne bhi de diya naara,hataa di 370 dhaarapar ladaai ab bhi kyu jaari haidono taraf se insaaniyat hi to maari jaari hai.Berojgari bani bimaari hai,yuvaao ko dasti jaa rhi hai....