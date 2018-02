{"_id":"5a4d37084f1c1b3e198b4c1c","slug":"manas-mani-illusion","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u094d\u0935\u093e\u092c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ख्वाब

8 Views Like It

Fir vahi khwab hai

Khwab fir hai usi khyal ke sath



Kitna vaqt gujar gaya

Yadon ke sayon pe kai parten hai

Par khwabon me nahi hai bandish

Khwabon me vahi shor vahi shirkaten hai



Jaise kal hi ki to baat hai

Jab pahli baar ye khwab dekha tha

Aaj barason beet gaye hai lekin

Khwab aaj bhi mera hai jo mera tha



Sirf khwabon me hi mila hun mai use

Khayalon ki hi meri uski yaari hai

Kaynat bhar ki aashiqui samete hue hai khwab

Khwabon me hi uski bhi javabdari hai



Mai apni puri masumiyat se kahta hun

Haquiqat me mai use na mila na arju ki

Par mere khwabon me mai badshah hun

Vahin maine mohabbat ki aur dil se ibadat ki



Kya kahun kitna shandar hai ye khwab

Na kisi ki ijajat na koi tijarat

Asal jindgi to dardon ka mohalla hai

Hai bas tanhai aur aafat hi aafat

Comments