हम भारतवासियों को:.....

जो मायूसी मिटा दे हर दिल की,

वो मुस्कान चाहिए,

हम भारतवासियों को

भोजन से ज़्यादा 'भाव' चाहिए।।



-ममता तिवारी

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2 घंटे पहले