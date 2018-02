{"_id":"5978fff54f1c1b78528b46a6","slug":"mamta-gautam-that-singular-touch","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094b \u0905\u0928\u094b\u0916\u093e \u0938\u094d\u092a\u0930\u094d\u0936","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kal unki ek chhuwan se nahaya tha maiJaise chaand ki thandak se lipat aaya tha maiGuzaarish ki unse ki yaado me rakh loSubah shaam khud ki mulaqaato me rakh loHaqiqat me na to afwaahon me rakh loKabhi meri tasveer baahon me rakh loKaha maine naazuk iraado me rakh loSahi na sahi jhoothe waado me rakh loMuqammal jahan mujhko do na do dil meNaa poori ho aisi fariyaado me rakh loThank you so very much for your timeIts a few line from my very first poem