Tere dil ki tarah .mera dil bhi hai tu kyu na samajh payaKhud se ruthna raha mera .mene khud ko na apanayaLeke tere jamane bhar ke sitamMere jahan ki khusboo roti haiKya kiya khud ki jid kaBejuban hote vo boltiMere dil me vo hi jajbat haiMere jahan me vo hi raat haiTere lakh na kahne peVo kambakhat har pal sath