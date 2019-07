{"_id":"5d31bc478ebc3e6ce3782c88","slug":"madhu-verma-sawaal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0935\u093e\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Har roj mere man me ye sawal ata haikon hai kaamyaab kaise hote hai kaamyaabkya kaamyaab vyakti sach me kaamyaab hota hai jo kisi ek kaam ko kar k prasiddhi pa leho gya vo kaamyaab ban gya vo duniya k liye naayaabkyun chupaya jata hai duniya me sacchai kokyun paribhasha ko sameta jata hai bandha jata hai shabdo mekyun koi nhi btata ki sacchai kya haikyun koi nhi btata kaamyabi kya haiduniya k najariye ko ek naya mod chahiye har din kuch naya ho vah dor chahiyebadal le hm kaamyabi ki paribhashamukt kr de har shabd k arth ko bandhno seazad panchiyo ki trah shabdo or unke artho ko khule aasmaan me jeene dokaamyaab vo bhi hai jo apni manjilo ko talashne me lge haikya hua ki vo kaamyaab nhi par vo kaamyabi k raste par to haihar roj mere man me ye sawl ata hai kon hai kaamyaab kaise hote hai kaamyaab