pehchaan khojna yun asaan nhi hotagujarna hota hai meelo k rasto setab bhi manjil milegi ye maloom nhi hotakal aaj kal phr kal k intzaar me zindagi gujarti hai bus kal k intzaar mekab manjil milegi ye mallom nhi hotasadiyaa beet jati hai apni hi pehchaan dhudhne me khud ko pehchanna itna asaan nhi hotakabhi waqt na mila karu khud se batcheetjanu kabhi to khud k bare mekya acha kya bura lgta hai mujheye pehchaan na payiadhi zindgi bita k bhi ye jaan na payisaham jati hu dar jati hu jab koi puchta kya hai tmri pasand kya tmhe sahi lgta haikyu zindgi tu itna tej bhgti haisari zindgi beet jati hai tera hi peecha krne metahar tu ek pal ho mujhse rubruhath thaam tera chalu sang sang terekyu koi pal nhi milta jis pal me lageha yahi to vo pal tha jise dhundha tha maine kab sepehchaan khojna u asaan nhi hotakhud ko pehchanna itna asan nhi hota