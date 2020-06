ए वक्त तू ठहरा सा क्यूं है

{"_id":"5ec4fdfb8ebc3e90795fff48","slug":"m-tariq-ae-waqt-tu-thehra-sa-kyu-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f \u0935\u0915\u094d\u0924 \u0924\u0942 \u0920\u0939\u0930\u093e \u0938\u093e \u0915\u094d\u092f\u0942\u0902 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Ae Waqt Tu Thehra Sa Kyu Hai,Tere Piche Yeh Ghamon Ke Pahaadh AurAage Khushiyon Me Sehra Sa Kyu Hai,Ae Waqt Tu Thehra Sa Kyu Hai?Woh Jangal Ki Aag,Woh Dharno Ke Bhaag,Woh Dango Me Maare Gaye Insaano Ka Kya,Yeh Diya Zakhm Tune Itna Gehra Sa Kyu Hai,Ae Waqt Tu Thehra Sa Kyu Hai!Yeh Kaise Zamane Me Tu Humko Hai Laya,Chalti Gaadi, Daudti Rail aur Udte jahazo par hai taala lagaya,Insaan ki Insaan se badh gayi is doori ka kya,Meri Azaadi Par yeh Pehra sa kyu hai,Ae waqt tu Thehra sa kyu hai.Woh ghar ko lautte huye kadamo ka kya,Woh apno ko khone ke sadmo ka kya,Woh bhooke pet soye huye majmo ka kya,Ae Waqt tera muskurata chehra sa kyu haiAe waqt tu thehra sa kyu hai.Cheekhti Chillati In Awaazon Ka kya,Khuli Khidkiyan aur Band Darwazo ka kya,Logon ki Prarthana Aur Namazon Ka Kya,Ae Waqt Tu Behra Sa Kyu Hai?- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए