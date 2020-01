आईने का इश्क

{"_id":"5e1740b38ebc3e880c79ddf7","slug":"lokesh-katwa-aaine-ka-ishq","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0908\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0907\u0936\u094d\u0915","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Yaha par ishq me tute hue ek insan apni tulna aaine ke sath vyakay kar raha heAaina futa hua kyo lagta heKisi ki yad me rutha hua kyo lagta heKai arso se soya nahi he shayadLagta he dil ke jajbato se tuta hua lagta heEk jamana tha Jab ye bhi muskurata thaJamane bhar ke sare khawabh sajata thaNa khud ruthta tha na kisi ko ruthne detaHar waqt kisi ke hontho par khushiyo ke rang sichta thaMohhbat me vafa aitbar sab kuch thaPar na jane kismat ki Lakiro me dhokhe ka karishma kiska thaWafa ehsas na jane kitne dhage tuteTumhe to lagata he me ruthaLekin jindgi me tufan aayaMeri kashti ke kinare chute