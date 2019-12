नारी शक्ति का सम्मान

{"_id":"5de73b338ebc3e548d6f2564","slug":"life-secrets-naari-shakti-ka-samman","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u0930\u0940 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u093e \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Naari shakti ki shakti ko, kon pahchaan paya hai,Barso se es desh mai naari ne, khud apna wajud banaya hai,Har pal har chan jab es Naari shakti, ko duniya ne lalkara,To kabhi kaali kabhi durga ka, rup naari ne dhaara,Baat agar aaj ki ho ya purane jamane ki,Naari shakti se badhti hai shaan sabhi afsaano ki,K se hote hai wo log,jo naari ko izzat nahi dete,Esse acha hota un Maao k, bête nahi hoteK se bhul jata hai insaan tu naari ki wajah se hi duniya mai aaya,Usko samman dene k bajaye, tune uske astitva ko hi mitayaKitni tadpi hogi wo abla, kitni tujh se vinti ki hogi,Par uski chikhe to, tere kano mai padi hi nahi hogi,Purani prampara chali aa rahi hai kuch khaas nahi badla hai aaj,Koi dil mai chupaye ghut ti rahti, Koi kar deti hai Nazar andaaj,Koi agar Karti koshish rakhne ki apni biti sab k saath,To ghar k log hi ye kahte hai, “MAT KAH KYA KAHEGA SAMAJ”Gujarish hai sabse etni ki, Naari ka samman karo,Gar etna bhi kar nahi sakte, to mat uska apmaan karo,Desh ki beti ne aage badh k,desh ko wo samman diya,Chahe wo ho Kalpana Chawla, ya ho Mary Kom si maa,Naari na hoti to dunia mai, MAA ka laad nahi milta,Kisi bhai ki kalai par bahan ka pyar nahi dikhta,Mat bhul ae naari tu shakti hai,tu durga hai mahakaali hai,Sarvanaash kar de uska jisne tujh par buri nazar daali hai,Khud ko na samajh kamjor jagat mai, tujh ko to khud maa ne vardaan diya,Naari jaisa koi nahi bana hai, tujhko Naari banne ka samman mila,Naari Shakti Ko Pranam- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए