{"_id":"5dec8ceb8ebc3e1b895e7c5f","slug":"lekhni-agrawal-aaj-fir-se","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u091c \u092b\u093f\u0930 \u0938\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Aaj fir ek maa ne beti ko sambhalna sikhaya haiAjnabiyo se dur rhna or bachna btaya haiAaj fir ek ldki ka ghar se niklna mushkil ho aya haiLo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai !Aaj fir ek khaufnak kahani se sbka dil bhar aya haiAaj fir bebasi me kisi ne apna jivan gavaya haiKuch nya nhi, mne to hr din ka afsana sunaya haiLo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai !Aaj fir ek bacchi ne apna bachpan gavaya haiEk mahine ki to thi bss, usko bhi shikar bnaya haiSahanubhuti to dedi pr kanoon nahi bnaya haiLo aaj fir se police ne rape ka case btaya haiChitrakar ne bhi bharat ka esa naksha bnaya haiEk ladki ko akela or sehma bhagte hue dikhaya haiAaj fir kisi ki zindagi ka political mudda bnaya haiLo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए