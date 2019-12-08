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मेरे अल्फाज़

आज फिर से

Lekhni Agrawal

Lekhni Agrawal

1 कविता

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Aaj fir ek maa ne beti ko sambhalna sikhaya hai
Ajnabiyo se dur rhna or bachna btaya hai
Aaj fir ek ldki ka ghar se niklna mushkil ho aya hai
Lo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai !


Aaj fir ek khaufnak kahani se sbka dil bhar aya hai
Aaj fir bebasi me kisi ne apna jivan gavaya hai
Kuch nya nhi, mne to hr din ka afsana sunaya hai
Lo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai !


Aaj fir ek bacchi ne apna bachpan gavaya hai
Ek mahine ki to thi bss, usko bhi shikar bnaya hai
Sahanubhuti to dedi pr kanoon nahi bnaya hai
Lo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai


Chitrakar ne bhi bharat ka esa naksha bnaya hai
Ek ladki ko akela or sehma bhagte hue dikhaya hai
Aaj fir kisi ki zindagi ka political mudda bnaya hai
Lo aaj fir se police ne rape ka case btaya hai


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