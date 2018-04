{"_id":"5ac6f8384f1c1bdd618b5bfd","slug":"lalit-kumar-kabhi-kabhi-3223","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u092d\u0940-\u0915\u092d\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kabhi-kabhi mere Dil me khyaal aata haiKi achchhaa hi hua ki ham dono zindgi ke is mod par aakar mil hi gaye,Varsho ke khaalipan ke intzaar se nikalkar pyaar ke liye tarste do Dil mil hi gaye,Ham door rahkar bhi alag nahi the,Main tumhaare khyaalo me aur tum hameshaa se mere khyaalo me the.Hamaara pyaar sachchaa hai kyoki ham alag rahkar bhi alag nahi the,Aur Jo bast ise khaas banaati hai ki ham ek-doosre ke intzaar me the;Ab mujhe jyada kuchh nahi kahna- meri talaash ka safar tum par poora hotaa haiAaj mujhe bhi is par yakin hai ki sabr ka fal meethaa hotaa hai.