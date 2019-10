क्या-२ याद दिलाऊं तुझे

{"_id":"5d8edad78ebc3e01376a97cd","slug":"kumar-saurabh-kya-2-yad-dilau-tujhe","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u093e-\u0968 \u092f\u093e\u0926 \u0926\u093f\u0932\u093e\u090a\u0902 \u0924\u0941\u091d\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kya-2 yad dilau tujhe,....Wo bekrariNa milne ki lachari,Mil ke v na milna,adhuri milan hmari....Kya-2 yad dilau tujhe,....Wo chandni ratHatho me hathRato ka jagna,subah ka tahlna...Kya-2 yad dilau tujhe,....Wo jutha juce meraJo tune piya tha,Ya wo pura hapta jo tere sath jiya tha.....Kya-2 yad dilau tujhe,....Tere aansu ka namkin swad,ya mobile se kiya sanwad...Kya-2 yad dilau tujhe,tujhe to kuchh yad aata nhi,mujhe tere siwa koi bhata nhi...Tere diye chand sikke,avi tak sanjoya hun...Bhul gae wo rat,wo rat tere liye hi to roya hun....