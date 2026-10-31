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क्योंकि थोड़ा तो वक्त लगता है सफलता को गले लगाने में ।।

Kshitij Prakash

Kshitij Prakash

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उलझनों की दुनिया से निकलने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयी राहों की खोज पे निकलने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई सारे बंधनों को छोड़कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति पहुंचता है एक नए शहर के छोर पर I
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शहर की गलियों को भुला कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए शहर की गलियों में भटककर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयी राहें बनाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजान लोगों से कुछ बाते सीखकर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी एक दुनिया बनाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अच्छे लोग भी मिलते है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अनजान शहर में राह दिखाते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सबकी बातों में ना आना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मुसाफ़िर कुछ राहों से भटकाते है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई मंजिल की शुरूआत में कठिनाइयाँ तो आती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उनसे घबराकर तुम रुक न जाना राहो में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तक का सफर तुमने तय किया था पहचान के रास्तो पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अब तुम चलने जा रहे अंजान शहर के राहों पे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने शहर के रास्ते याद हो गये तब शहर छोड़ने की बारी आयी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नई दिशा , नई खोज और नई मंज़िल पाने की बारी आयी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थक न जाना इन राहों पे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम धैर्य रखना मंजिल को पाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक न जाना नए शहर की राहों पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि थोड़ा तो वक्त लगता है सफलता को गले लगाने में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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