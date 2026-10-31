क्योंकि थोड़ा तो वक्त लगता है सफलता को गले लगाने में ।।

उलझनों की दुनिया से निकलने पर,

नयी राहों की खोज पे निकलने पर,

कई सारे बंधनों को छोड़कर ,

व्यक्ति पहुंचता है एक नए शहर के छोर पर I

अपने शहर की गलियों को भुला कर,

नए शहर की गलियों में भटककर ,

नयी राहें बनाता है ।

अंजान लोगों से कुछ बाते सीखकर ,

अपनी एक दुनिया बनाता है ।

कुछ अच्छे लोग भी मिलते है,

जो अनजान शहर में राह दिखाते हैं ।

लेकिन सबकी बातों में ना आना ,

ऐ मुसाफ़िर कुछ राहों से भटकाते है।

नई मंजिल की शुरूआत में कठिनाइयाँ तो आती है ,

लेकिन उनसे घबराकर तुम रुक न जाना राहो में,

अभी तक का सफर तुमने तय किया था पहचान के रास्तो पे,

लेकिन अब तुम चलने जा रहे अंजान शहर के राहों पे ।

जब अपने शहर के रास्ते याद हो गये तब शहर छोड़ने की बारी आयी,

अब नई दिशा , नई खोज और नई मंज़िल पाने की बारी आयी ।

तुम थक न जाना इन राहों पे ,

तुम धैर्य रखना मंजिल को पाने में,

भटक न जाना नए शहर की राहों पे,

क्योंकि थोड़ा तो वक्त लगता है सफलता को गले लगाने में ।।





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51 मिनट पहले