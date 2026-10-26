पहली किरण

पहली किरण



सुबह की पहली किरण



पहली किरण एक नयी चमक

नया सवेरा लाता है एक नयी सबक



ये उम्मीदों की एक नयी किरण होती है

जो सबके सपनों को पूरा करने के लिए उदित होती है



सुबह की पहली किरण निरंतर आगे बढ़ती है,

उठो और अपने लक्ष्य को छू लो मानो कहती है।



सुबह की वो पहली स्वर्ण किरण ,

समस्त अंधकार को दूर करती है।

सबके जीवन में एक नया जोश,

एक नयी चेतना भरती है ।



क्षितिज पे उगता सूरज,

नयी किरण को लाता है।

अपनी चमकती किरणों से,

एक नया प्रकाश फैलाता है।



एक नयी सोच एक नहीं पहल,

करने को कहती है।

सुबह की पहली किरण हर पल,

आगे बढ़ने को कहती ।







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एक घंटा पहले