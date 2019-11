स्कूल का लास्ट दिन

{"_id":"5dd2949e8ebc3e54bb6a3913","slug":"komal-jawlia-school-ka-last-din","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u0915\u093e \u0932\u093e\u0938\u094d\u091f \u0926\u093f\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aaj tha class ka aakhri examAaj ho jayega school life ka kaam thmamEk din or aa skti h puri calss ek sathPr pta nhi koi mane ya na mane hmari ye baatKyoki sbko apni chlani hSuru se hi kisi ne hmari nhi manni hJisko jb aana h vo tbhi aayegaShi khta h koidosti too sirf school life tk hoti hFir too jrurt bnkr rh jati hShi kha h kaju neHath me marksheet aayegiApni life bn jayegiDosti too sali bhad m jayegiFir classmates se milne k kha chah hongeFir too sb apni apni raah honge