पैसे से तुम्हारा प्यार है

{"_id":"5da72fb88ebc3e93b4346ad5","slug":"kishan-sharma-from-money-is-yours-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0948\u0938\u0947 \u0938\u0947 \u0924\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0930\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Paise se hai Teri Chahat,,Bin paise tujhe Prem nahin hai,,Janeman Sun Jane Jana,,Prem Mera koi Khel nahin hai,,Rukti hai ye saanse bhi tab,,Jab yah jivan thamta hai,,Reh jata hai lakh karodo,,Sirf Kafan ek chadhta hai,,Na tu dhan se tol mujhe,,Mera koi mol nahin hai,,Jaaneman sun Jane Jana,,Prem Mera koi Khel nahin hai,,Sacchi hoti hai jo Chahat,,Voh to Dil se Hoti hai,,Uski to bus pyar hi Pooja,,Pyar hi Manzil hoti hai,,naasamajh hai tu to jalim,,Tera Aisa roll nahin hai,,Janeman Sun Jane Jana,,Prem Mera koi Khel nahin hai,,- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए