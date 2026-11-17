हिय में उपजी नव्य सी आशा

मेरा प्रेम है सृष्टि मेरी

नेह भरी एक दृष्टि तेरी

अंतस को है बाँधें चली

अनकही आस भीतर ढली



आकुल हो बाँहों के घेरे

नभ में ठहरे पयोद घनेरे

तुझ में सिमटी ऐसी काया

काया संग हो रहती छाया



साँसों में लय होती साँसें

प्रेम अनुराग ने बंधन बाँधें

कितने अटूट प्रेम के धागे

अरमान इस हृदय में जागे



नैनो का हर सिंगार तुझे

अधरों का प्रीत प्यार तुझे

कटि पर लहराये स्पर्श तेरा

मदहोश करे अंगुली घेरा



निशा की ये छँटा निराली

तेरे लिये अधरों की प्याली

पीकर अधरों की मादकता

नयनो ने मद सा छलकता



सुंदर साज संग विश्वास बने

दिलकश तराने लब पर सजे

दृग से दूर होती निराशा

हिय में उपजी नव्य सी आशा



रुप, यौवन पुष्प सा खिला

मृत्यु से कब जीवन मिला ?

क्षण प्रतिक्षण आवेश गहरा

तरसती साँस लगा पहरा।।

-कविता चौहान



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एक घंटा पहले