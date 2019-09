ग़ज़ल संग्रह

{"_id":"5d7b12238ebc3e013662a63a","slug":"kavi-vaibhav-gazal-collection","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u095a\u095b\u0932 \u0938\u0902\u0917\u094d\u0930\u0939","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ग़ज़ल। (वैभव बेख़बर)1222 22 22 2 2 12दिखाते ना, तेवर अपना चलते हुएअगर देखे होते,सूरज ढलते हुएनिकल आये हैं काटें राह में इसलिएचले जाते थे सब फूल मसलते हुएकिया था,दावा पानी होने का वहाँनिग़ाहों ने मन्ज़र देखे जलते हुएबहकते कैसे,हम मन्ज़िल से बेख़बरतुम्हारे साथ क़दम खुश थे चलते हुए[13/09, 8:07 AM] वैभव बेख़बर:ग़ज़लअर्कान-मुफ़ाईलुन×4वज़्न 1222 1222 1222 1222वैभव बेख़बरअँधेरों में, चिराग़ों को, जलाने का हुनर देदेसफ़र पूरा,करूँ मैं भी,अगर तू हमसफ़र देदेवफायें याद करती जब,सतातीं हैं, रुलातीं हैंज़रा कोई,मिरे दिल की,उन्हें जाकर ख़बर देदेगया है थक ,कहानी में ,हवाओं की ,रवानी मेंज़मीं पर इस, परिन्दे को,कोई शाखे-शज़र देदेबहुत प्यासे ,नज़ारे हैं, मुहब्बत के , सहारे हैंये साहिल सूख, ना जाये,समन्दर की, लहर देदेगुज़ारा हो, मिरे घर का ,अगर तेरा सहारा होज़रा सा हौसला मुझको,रहमकर बे-ख़बर देदे।[13/09, 8:07 AM] वैभव बेख़बर: ये न, देखेगी घर किसका है मिटा देगीआग लगी तो सारा शहर जला देगीआप डगर अपनी, खुद नई बनाईयेआख़िर क्यों तुमको, भीड़ रास्ता देगीइश्क़ हमारा,जब यार बेवफ़ा निकलाऔर भला क्या ,ये ज़िन्दगी सजा देगीबस जारी,रखना ,तुम सफर यहाँ अपनामन्ज़िल तुमको,इक रोज खुद,बुला लेगी[13/09, 8:07 AM]वैभव बेख़बर:22 22 22 22 22वैभव बेख़बरबस तुम ही तुम हो इस वीराने मेंआकर देखो दिल के तयखाने मेंपहले , हमको तड़पाया ज़ालिम नेफ़िर ख़ुद लाकर छोड़ा मयख़ाने मेंकिवो हरजाई हमको भूल गया हैसदियां गुज़री दिल को समझने मेंऔर हमें फिर उसने भी, छोड़ दियासब कुछ खो डाला ,जिसको पाने मेंनज़्म ग़ज़ल,या लिख्खा हो शेर कोईज़िक्र उसी का है ,हर अफ़साने में।[13/09, 8:08 AM] वैभव बेख़बर:22 22 22 22 22वैभव बेख़बरबस तुम ही तुम हो इस वीराने मेंआकर देखो दिल के तयखाने मेंपहले , हमको तड़पाया ज़ालिम नेफ़िर ख़ुद लाकर छोड़ा मयख़ाने मेंकिवो हरजाई हमको भूल गया हैसदियां गुज़री दिल को समझने मेंऔर हमें फिर उसने भी, छोड़ दियासब कुछ खो डाला ,जिसको पाने मेंनज़्म ग़ज़ल,या लिख्खा हो शेर कोईज़िक्र उसी का है ,हर अफ़साने में।