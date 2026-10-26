दक्ष की ग़ज़ल

घूम रहीं लाठी, बंदूकें शासन के फरमानों पे।
वार और आघात कर रहीं प्रश्न पूछने वालों पे।
मारो, जितना मर सको तुम, अस्त्र शस्त्र औ अंगों से;
अंकुश लगा नहीं पाओगे; हम राष्ट्रीय दिवानों पे।
धधक उठी है ज्वाला अब तो एक एक के सीने में
टूट पड़ेंगे अत्याचारी शासन, अत्याचारों पे।
बंद कर दिया सारी गलियाँ, किला शतगुना सेनायुक्त;
अंदर बैठा छिपा शहंशाह बाहर सेना गश्तों पे।
सिंहासन है अमृत थोड़ी, राजा हो कोई देव नहीं;
चूर करेंगे दर्प तुम्हारा बलिवेदी, श्मशानों पे।
-कौशल किशोर मौर्य ‘दक्ष’
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एक घंटा पहले
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