खुद से प्यार कर

{"_id":"5d4b9a228ebc3e6cd4060e38","slug":"kashish-sharma-love-yourself","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0926 \u0938\u0947 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aaj fir ek baar toot gaya tuUski vajah se jiski niyat hi ye thi..Aaj ek baar fir khud se rooth gya tu,Uski vajah se jiski saajish hi ye thi...Aaj fir ek baar ro diya tu,Uski vajah se jiski fitrat hi ye thi..Ghabrata kyu hai,bs badhta chala jaa,Khud se pyaar kar, sabko maaf krta chala jaa..Abhi to kaafi log aakar iss dil ko todenge,Tu bs inko ikattha kar inhe jodta chala jaa...Jaanti hu tu boora nahi kar sakta inke saath,Tu aage badh aur khud ka hota chala jaa...Tune to baksh diya lekin khuda kabhi maaf nahi karega unko,Bas iss baat ko man me dohrata chala jaa...