Bnawat ki duniya to roz bdalte hSadge to Hmasha whe rhte hZindge ki dor m khargosh kitna bhi dor LAPr jeet to Hmasha Kachuwa ke he hoti h