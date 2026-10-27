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ठिठुरती यादों का धुआँ

Kapil Dev Julka

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                            ठिठुरती यादों का धुआँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गुज़री है, वो ख़ामोशी से दिल का ख़ून करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सर्दियों की शामें भी बड़ा जुनून करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याद की ख़ुशबू इन उँगलियों में सुलगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कम्बख़्त ये तन्हाई, तड़पने पर सकूँ देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आवाज़ देता है पुरानी धुंध के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब भी ढूँढता हूँ तुमको अपनी बंद पलकों के नीचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा जो छू के गुज़री है, तुम्हारे जिस्म की होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी इक वहम में हम साँस का हर तार हैं खींचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने की तरक़्क़ी को मैं हँसकर देखता हूँ अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम बिन जीत जाने में भला क्या बात बाकी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरसती मेज़ पर रक्खी है जो ख़ाली रक़ाबी सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ख़ाली जगह में वक़्त की सौग़ात बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मख़मली से वादे थे, बहुत रेशम सा लहज़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिंदास घूमते थे हम, वो दिल का एक शहंशाह था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस वक़्त की भट्टी ने सब कुछ फूंक डाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुआँ जो उड़ रहा है, वो तुम्हारा अक्स-ए-रौनक़ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र की धूल आँखों में, कोई शिकवा नहीं लब पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए हो छोड़ कर जिसको, वो ज़िंदा है इसी मोड़ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिठुरती चाय की चुस्की में तुम्हारा ज़ायक़ा अब भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आओ कि बाक़ी है ज़रा सी जान इस दिल पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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