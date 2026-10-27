ठहरी हुई सुइयाँ, उड़ती हुई धूल

ठहरी हुई सुइयाँ, उड़ती हुई धूल



वह जो दूर जा चुका है, उसे क्या मालूम…

कि सुबह की पहली चाय जब भी होठों से छूती है,

तो प्याली से उठता हुआ धुआँ,

हवा में उसकी एक अधूरी सी सूरत बना देता है।



चाय की वो आखिरी चुस्की, जो अक्सर ठंडी हो जाती है,

बिल्कुल उसके छोड़ जाने के आखिरी लम्हे जैसी लगती है।



और यह धूप…

जब कमजोर उंगलियों से खिड़की के परदे हटाकर,

फर्श पर नंगे पैर आकर बैठती है,

तो घंटों उस खाली जगह को सहलाती रहती है,

जहाँ कभी उसकी परछाईं बैठा करती थी।

धूप भी अब उदास है, पूछती है—

"वह जो यहाँ धूप सेंकता था, कहाँ है?"



अजीब है ना…

दिल भी रेगिस्तान का वह अकेला दरख्त हो गया है,

जो खजूर की तरह अपनी जिद पर अड़ा है।

भीतर से सूखा, मगर यादों में मीठा,

एक ऐसी छाँव, जो दूर से तो दिखती है,

पर जिसके नसीब में अब कोई मुसाफिर नहीं।



वह खड़ा है चुपचाप, तपती रेत को ओढ़े,

इस वह्म में… कि शायद कोई भटका हुआ राही,

सिर्फ उसकी मिठास के लिए लौट आएगा।



जिंदगी की इस खुली किताब में,

कुछ पन्ने मोड़कर हम आगे तो बढ़ गए…

मगर दिल का वह कोना आज भी वहीं अटका है,

जहाँ उसने आखिरी बार मुड़कर देखा था।



सुना है वक्त हर ज़ख्म को भर देता है,

मगर इस वक्त की भी एक बड़ी अजीब सी जिद है;

घड़ी की सुइयाँ तो आगे निकल जाती हैं,

पर यादें वहीं ठहर जाती हैं जहाँ कोई छोड़ गया था।



अजीब सौदागर है यह गुजरा हुआ कल भी,

आज की सारी खुशियाँ ले जाता है…

और बदले में दे जाता है,

सिर्फ एक खामोश सन्नाटा और आँखों में तैरती हुई कुछ नमी।



हमने तो समंदर से सीखा था हौसला रखना,

जो लहरों के जाने पर भी अपना साहिल नहीं बदलता…

पर इस दिल का क्या करें,

जो एक मुसाफिर के जाने के बाद, खुद अपनी ही ज़मीन छोड़ बैठा है।



अब तो रास्तों से भी एक अजीब सा रिश्ता हो गया है,

हर मोड़ पर लगता है कि वह सामने से आता होगा…

पर जब आँखें खुलती हैं,

तो सिर्फ धूल उड़ती दिखती है और हवा का एक ठंडा झोंका गुज़र जाता है।

-कपिल देव जुल्का



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39 मिनट पहले