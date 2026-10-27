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क़दम बढ़ते हैं मंज़िल को, मगर हम ठहर जाते हैं।

Kapil Dev Julka

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                            घड़ी की सुइयाँ आगे हैं, मगर हम ठहर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जब भी याद आता है, तो मौसम ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठाता है धुआँ चाय की प्याली से कोई सूरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे आख़िरी चुस्की सी, वो लम्हे ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर ने तो अपनी ज़िद पे साहिल को बचा रक्खा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस दिल के तो बहते हुए दम ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा है रेत ओढ़े एक दरख़्त-ए-याद सहरा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ यादों के मीठे-मीठे ज़मज़म ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकारा है तुम्हें जब भी हवाओं ने दरीचे से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलगती धूप में बारिश के छम-छम ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तक भागकर जाएँ इस अपनी ज़िंदगी से हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़दम बढ़ते हैं मंज़िल को, मगर हम ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रा कल चुरा ले जाता है आज की सब ख़ुशियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आँखों में नमी और दिल में मातम ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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