तक़दीर और धड़कन की ज़िद

ग़ज़ल



तक़दीर और धड़कन की ज़िद



हथेली पर भले मेरे जुदाई का ग़ुबार है,

मगर इस दिल की धड़कन पर उसी का इख़्तियार है।



नसीबों के सफ़्हों पे नाम उसका मिल नहीं पाता,

मगर इन बंद आँखों में वही तो बार-बार है।



लकीरों की ये मजबूरी कि हम मिल ही नहीं सकते,

मगर धड़कन की ज़िद देखो कि उसे अब भी पुकार है।



वो आगे बढ़ गया छोड़ कर यादों के साए में,

मगर इस मोड़ पर दिल को उसी का इंतज़ार है।



ख़यालों की ये जागीर तो कोई छीन क्या पाए,

लकीरें हाथ की कहती हैं वो मेरा नहीं होता।



उसकी बेरुख़ी भी लगती है मखमली, कपिल,

वो मेरा हो या ना हो, मगर वो जाँ-निसार है।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले