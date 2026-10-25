पंखों में लिपटा आसमां

पंखों में लिपटा आसमां



पंखों में लिपटा आसमां,

सुबह की दहलीज़ पर,

जब धूप पहला कदम रखती है,

एक नया इम्तिहान, एक नया सवाल,

हवा में उछाल दिया जाता है।



परिंदा—जो महज़ एक जिस्म नहीं,

उम्मीदों का सुलगता हुआ कतरा है,

निकल पड़ता है नीले सन्नाटे को नापने।



दिन भर वह वक़्त की छैनी से,

अपनी ही साँसों को तराशता है,

कभी धूप उसे झुलसाती है,

कभी छाँव उसे बहलाती है।



शाम को जब आसमान,

अपने थके परिंदों को समेटने लगता है,

वह लौटता है मिट्टी के उस चौके की तरफ़—

जिसे लोग महज़ मकान कहते हैं।



उसकी झोली में आख़िर क्या है?

दुनिया की तराज़ू कहती है—कुछ कतरनें!

कुछ टूटे हुए वादे,

कुछ बिखर गई उम्मीदें,

और थोड़े से थके हुए लम्हे।



मगर यहीं पर कायनात एक मोड़ लेती है...

फ़र्श पर बिखरी वे कतरनें,

अब महज़ सूखे तिनके नहीं,

टूटे हुए सितारों के टुकड़े हैं,

जिन्हें समेटते-समेटते परिंदा,

ख़ुद एक मुकम्मल आसमां हो गया है।



अब वह मकान की चौखट पर बैठकर,

जब अपनी आँखें मूंदता है,

तो दीवारें पिघलने लगती हैं,

छत धुंध बन कर उड़ जाती है।



उसे समझ आता है—

कि उड़ान बाहर नहीं, भीतर की तरफ़ थी,

जो थक कर लौटा है, वह कोई मुसाफ़िर नहीं,

वह तो ख़ुद रास्ता था, जो मंज़िल से जा मिला।



झोली में बची कतरनें अब गवाही देती हैं—

कि बाहर जिसे लोग छोटा सा मकान कहते हैं,

अंदर झाँको... तो वहाँ तजुर्बे का ईश्वर सो रहा है।

आसमान कहीं दूर नहीं था,

वह तो बस परिंदे के पंखों का विस्तार था।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले