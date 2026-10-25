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पंखों में लिपटा आसमां

Kapil Dev Julka

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                            पंखों में लिपटा आसमां
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखों में लिपटा आसमां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की दहलीज़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब धूप पहला कदम रखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया इम्तिहान, एक नया सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में उछाल दिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिंदा—जो महज़ एक जिस्म नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का सुलगता हुआ कतरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ता है नीले सन्नाटे को नापने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर वह वक़्त की छैनी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही साँसों को तराशता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप उसे झुलसाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी छाँव उसे बहलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम को जब आसमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने थके परिंदों को समेटने लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लौटता है मिट्टी के उस चौके की तरफ़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे लोग महज़ मकान कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी झोली में आख़िर क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की तराज़ू कहती है—कुछ कतरनें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ टूटे हुए वादे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिखर गई उम्मीदें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़े से थके हुए लम्हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यहीं पर कायनात एक मोड़ लेती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्श पर बिखरी वे कतरनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब महज़ सूखे तिनके नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए सितारों के टुकड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें समेटते-समेटते परिंदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद एक मुकम्मल आसमां हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह मकान की चौखट पर बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनी आँखें मूंदता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दीवारें पिघलने लगती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत धुंध बन कर उड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उड़ान बाहर नहीं, भीतर की तरफ़ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो थक कर लौटा है, वह कोई मुसाफ़िर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो ख़ुद रास्ता था, जो मंज़िल से जा मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोली में बची कतरनें अब गवाही देती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बाहर जिसे लोग छोटा सा मकान कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर झाँको... तो वहाँ तजुर्बे का ईश्वर सो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान कहीं दूर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बस परिंदे के पंखों का विस्तार था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कपिल देव जुल्का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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