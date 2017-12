जिंदगी की राह

{"_id":"5a3fce754f1c1bf61b8b4de5","slug":"kanishka-saxena-move-on-with-life","type":"story","status":"publish","title_hn":" \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0939 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyu tham jaana chahta hai tu is zameen par hi,Zaraa ud ke to dekh bahut kuch hai us aasmaan me bhi...Maana ki bahut rok - tok hai har kadam par yahaa,Koi nhi rokega bus ek baat pahuch to ja tu wahaa...Khul ke jee le apni jindagi is ek baar me hi,Kya pta Phir kab aana ho is raah par hiKitna bhi koi roke badhte jaana tu, pahuchega apni manzil tak ek din jrur,Bus ruk na jaana kisi ke khne par tu...Rokne waale to milte hai har kadam par hi,Dekh to lena aankhen khol ke apni, kaun hai galat aur kaun shi...Maana ki aage tk ki raah sunsan hai,Ho jaegi WI bhi aasaan agr ksi ka saath hai...Itna to Jaan chuki hu mai ab,Rulaane waale hote hai bohot pr hsaane waale kam hi mlte hai ab....Jo smjh jae is baat ko tu, to kbi na chhodna unka saath phr tu..Dkh lena pahuchega apni manzil tak phr unke saath hi tu..Hogi jeet tere hauslo ki tb, milegi tere spno ko aasmaan tk ki udaan jb..Bs rkh ke wishwas khud par aage badhte jaana tu.. Na ghabrana ksi mushkil se uske baad phr tu.Raaho ki chattane dengi manzil tk ka raasta tje, bs us manzil tk pahuchne ki bator le himmat ab ek baar tu...Aa Gaya hai mauka.. Ho ja apne hauslo ki neev pr ab tuBna ke dikha is jahan ko us pr apne spno ka aashiyaan ab tu....