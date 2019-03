{"_id":"5c8e97aabdec2214380c2d58","slug":"kanika-verma-tere-naam-ki-kavita","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0915\u0935\u093f\u0924\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Please publish this poem on World Poetry Day: March 21तेरे नाम की कविताअब तो मेरी कविताएँ भी तुझसे जलने लगी हैंतेरी तारीफ सुन-सुन के ये नज़्में पकने लगी हैंतेरा नाम कविता में लिख दूँ तो ये मुझसे चिढ़ती हैंदुनिया क्या कम थी, जो अब ये भी मेरे कान भरती हैंज़माने को क्या पता मेरी हर साँस में तेरा नाम बसा हैये अब भी कागज़ और कलम की कशमकश में फँसा हैतेरे नाम को कविता दूँ या कविता को तेरा नामलिखूँ या नहीं, मैं तो फिर भी रहूँगी बदनामतेरा नाम तो मेरी हर कहानी में अाएगाकनक को तो पृथ्वी में ही बोया जाएगा- डा॰ कनिका वर्मा