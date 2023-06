उत्तर प्रदेश

हर एक ऐसे सज्जन का यही है पहचान

गुंडा गिरी और गैंग में रहना ही तो है इनकी सान

ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा स्वर्ग जैसा UP

बाकी लोगों के नजरों में है नर्क समान

फिर कहते हैं बाहर के लोग UP वालों का

क्यों नहीं करते हैं बिलकुल सम्मान

इनकी हरकतें आज कल ऐसे हैं बदनाम

गुंडों का राज्य है UP.....................

अब तो यही पड़ गया है UP का नाम

यही लोग आगे चलकर बनते हैं नेता अनपढ़ गंवार

और फिर चंद पैसे के लिए खोले जा रहे हैं

UP में दिनों दिन भ्रष्टाचार का दुकान

शिक्षित नेता की है UP में डिमांड

बंद करो गुंडा गर्दी मत करो UP को बदनाम

सही राह को पकड़ो अब और

दुनिया में बनाओ UP का अनोखा पहचान

बहनों को भी करने दो जरा अब

चाय के दुकान पर थोड़ा विश्राम

मत फैलाओ गंदगी यहां

UP हैं हमारा बिल्कुल स्वर्ग समान

यही पवित्र भूमि को माना जाता है

देवताओं का मूल जन्म स्थान

वास्तव में मेरा UP है महान

मेरा UP है महान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago