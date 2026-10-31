बन गया काँटों का बिस्तर,

मझधार में खड़ी कश्ती



सफ़र तो कट रहा है,

रास्तों के तूफ़ान का क्या करें,

उठ रहा है जो रह-रहकर,

इस सैलाब का क्या करें।



कैसे तय करें रास्ता,

मंज़िल भी बहुत दूर है,

रोकें कैसे तूफ़ान को,

मेरे हाथ भी कितने मजबूर हैं।



बन गया काँटों का बिस्तर,

ओढ़ा कफ़न है,

चल रही हैं साँसें,

मौत भी कहाँ है।



डर नहीं मौत का,

ज़िंदगी डरा रही है,

कैसे साथ दें ज़िंदगी तेरा,

वक़्त भी बेहिसाब है।



तूफ़ान में अक्सर

डूबती हैं कश्तियाँ,

मैं वह कश्ती हूँ,

जो मझधार में खड़ी है।

-जयश्री जोंधळे



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एक घंटा पहले