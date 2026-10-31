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माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं रही कैसे मानूँ

जनवादी ग़ज़लकार

जनवादी ग़ज़लकार

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माँ तू कैसे जा सकती है तेरी यादें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँख खोलने वाली तेरी आँखें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो लाल अब आँखें खोलो, याद अभी तक वो कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिक- टिक करती घड़ी बोलती तेरी साँसें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता क्या होती है साक्षी हैं जो पल-पल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुबहें भी ज़िंदा हैं,वो सारी रातें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप क़िताबें पढ़कर बोलें, मैं बोलूँ मादरी जु़बाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको जनता अपना लेती वही ज़ुबानें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मज़ा आता था माँ जब मुझे डाँट कर रो देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे हरा- भरा हूँ अब तक वो बरसातें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं रही कैसे मानूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ओठों पर जब तक मीठी मुस्कानें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम में बसने वाली मेरी प्यारी- प्यारी माँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक मेरी साँस चल रही तेरी बातें ज़िंदा हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी एम मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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